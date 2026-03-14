あのチリワイン「アルパカ」が初の缶商品に！Alc.5％「フルーツスパークリング」

アサヒビールは4月14日より、チリワイン「アルパカ」ブランドから缶チューハイ「アルパカフルーツスパークリング」2種を全国で発売します。アルコール分は5％、果汁は1％。容量は350ml缶で、価格は各204円です。



チリワイン「アルパカ」は、アサヒビールが2012年から販売している輸入デイリーワインブランド。アルパカのシルエットを用いたラベルデザインが特徴で、手頃な価格で楽しめるワインとして親しまれています。今回、そんな「アルパカ」ブランドから初の缶入り飲料が登場します。



「アルパカフルーツスパークリング レモンと白ワイン／グレープフルーツと赤ワイン」は、柑橘とソーダにチリワイン「アルパカ」を加えた商品。ワインの華やかな風味にソーダの爽快感、柑橘の酸味が合わさった、すっきりとした味わいが特徴といいます。



パッケージにはブランドのアイコンであるアルパカのシルエットを中心に、果実や炭酸のイラストをあしらっています。

アルパカが初の缶チューハイに、これは気になる！

デイリーの価格帯のワインでおなじみのチリワイン「アルパカ」。今回、初の缶チューハイが登場ということで、気になる人も多いのでは。ワインとソーダ、さらに柑橘を組み合わせたスタイルで、ワインの風味を気軽に楽しめそうです。

店頭で見かけたら、手にとってみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。