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4月14日発売

あのチリワイン「アルパカ」が初の缶商品に！Alc.5％「フルーツスパークリング」

2026年03月14日 17時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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　アサヒビールは4月14日より、チリワイン「アルパカ」ブランドから缶チューハイ「アルパカフルーツスパークリング」2種を全国で発売します。アルコール分は5％、果汁は1％。容量は350ml缶で、価格は各204円です。

　チリワイン「アルパカ」は、アサヒビールが2012年から販売している輸入デイリーワインブランド。アルパカのシルエットを用いたラベルデザインが特徴で、手頃な価格で楽しめるワインとして親しまれています。今回、そんな「アルパカ」ブランドから初の缶入り飲料が登場します。

　「アルパカフルーツスパークリング レモンと白ワイン／グレープフルーツと赤ワイン」は、柑橘とソーダにチリワイン「アルパカ」を加えた商品。ワインの華やかな風味にソーダの爽快感、柑橘の酸味が合わさった、すっきりとした味わいが特徴といいます。

　パッケージにはブランドのアイコンであるアルパカのシルエットを中心に、果実や炭酸のイラストをあしらっています。

アルパカが初の缶チューハイに、これは気になる！

　デイリーの価格帯のワインでおなじみのチリワイン「アルパカ」。今回、初の缶チューハイが登場ということで、気になる人も多いのでは。ワインとソーダ、さらに柑橘を組み合わせたスタイルで、ワインの風味を気軽に楽しめそうです。

　店頭で見かけたら、手にとってみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。

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