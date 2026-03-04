ASUS、5K×180Hz対応の27インチゲーミングモニター「ROG Strix 5K XG27JCG」発表

ASUS JAPANは、次世代ゲーミングモニター「ROG Strix 5K XG27JCG」を3月下旬に国内発売する決定を発表した。

「ROG Strix 5K XG27JCG」は27インチのFast IPSパネルを採用し、5K（5120×2880）の高解像度と180Hzの高速リフレッシュレートを兼ね備える。0.3msの高速応答とVESA DisplayHDR 600対応により、緻密な映像と滑らかな動きを実現する。特に、用途に応じて5K 180HzとQHD 330Hzを切り替え可能なデュアルモード機能が特徴で、さまざまなゲームシーンに最適な環境を提供する。加えて、97％ DCI-P3広色域やAIによる映像最適化など、ゲーマーの期待に応える多彩な機能を備えている。

また、ASUS JAPANは本製品の他にも、最新OLED技術を採用した「ROG Swift OLED PG32UCDM Gen3」や「ROG Strix OLED XG27AQWMG」、クリエイター向けの「ProArt Display PA248QV Gen2」、モバイル用途に適した「ASUS ZenScreen MB16FC」など、用途に応じたモニターを次々と展開する予定だ。これにより、ハイエンドゲーミングからプロフェッショナルのクリエイティブ制作、さらにはモバイルワークまで、多様なニーズに対応したラインアップを確立する。