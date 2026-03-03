外出先で2画面を実現、“持ち歩けるサブ液晶”がAmazon新生活セール対象に

Amazon.co.jpでは、3月6日から3月9日までの期間限定で「新生活セール」を開催する。

本セールでは、ASUSブランドのマザーボードやディスプレーがお得な価格で販売されるという。本記事ではセール対象の一部を紹介する。気になる商品があったら、ぜひ新生活セールをチェックして欲しい。

23.8型フルHDディスプレーのAmazon.co.jp限定モデル「VY249HGR」が、参考価格1万3580円とのころ約27％オフの9980円で販売中。

IPSパネル搭載、120Hz（OC）リフレッシュレート対応で、動画鑑賞やカジュアルゲームなどの利用に向いている製品だ。

ポータブルディスプレー「ZenScreen 」より、15.6型フルHDの「MB169CK-J」もセール対象となっている。過去価格1万9761円のところ、約9％オフの1万7980円で販売される。

2つのUSB type-Cポートとmini HDMIポートなど豊富な接続性を備え、外出先での2画面環境を構築したい人におすすめのモデルとしている。

マザーボードでは、ASUS PRIME「H610M-E D4」が、市場価格1万4150円のところ、約30％オフの9910円となる。

インテルLGA1700ソケットを搭載し、第14・13・12世代CPUに対応する。DDR4、PCIe 4.0、デュアルM.2スロット、Realtek 1Gbイーサネット、DisplayPort、HDMI、RGBヘッダーなどを搭載する。

また、ASUS TUF GAMINGよりAmazon.co.jp限定モデル「B650M-E」が、市場価格2万1120円のところ、約30％オフの1万4650円となる。

AMD Ryzen 7000シリーズに対応するゲーミングモデルで、DDR5メモリーに対応。大型VRMヒートシンクや、PCIe 5.0 M.2スロット、USB3.1 Gen2 Type-Cを備える。

※セール内容や価格は開始前のものです。最新の情報はAmazonの商品詳細ページでご確認ください。