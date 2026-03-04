RTX 5070 Ti／5090搭載PCが割引、パソコンショップSEVENの24時間限定セール

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、3月7日に『2026/3/7 24時間限定セール』を開催することを発表した。このセールは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを最大で136,000円オフで提供するもので、多くのPC愛好者がこの特別な機会を楽しみにしている。

今回のセールの目玉商品には、最高級のスペックを誇る【ZEFT Z57X】がある。このモデルには、intel Core Ultra9-285KプロセッサとGeForce RTX 5090グラフィックボードが搭載され、最高のゲーミング体験を提供する。メモリは128GB、ストレージには2000GB SSDと2TB HDDを組み合わせた構成だ。特価は1,263,800円（税抜）と、136,000円もの割引が適用される。

他にも、【ZEFT R60HV】はAMD Ryzen 7 9800X3DプロセッサとGeForce RTX 5070 Tiを搭載し、通常585,800円（税抜）のところ、今回のセールでは58,000円オフの527,800円（税抜）として提供される。また、【ZEFT R63C】も注目すべきモデルで、驚異的な演算力を持つAMD Ryzen 9 9950X3Dプロセッサを搭載し、特価1,035,800円（税抜）で販売される。

この他にも全10商品がセール対象となっており、詳細は特設ページで確認できる。また、今回のセールは送料無料の特典も付いているため、多くのユーザーが全国からこの貴重なチャンスを活用することが予想される。