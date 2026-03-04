ASUS ROG 20周年内覧会レポート：4Kの先を行く5Kゲーミングディスプレーと最新OLEDの実力

ASUS JAPANは2026年3月3日、ゲーミングブランド「Republic of Gamers (ROG)」の誕生20周年を記念した内覧会「Beyond Vision - 4Kのその先へ 5Kゲーミングモニター & 最新OLED体験会」を都内のオフィスで開催した。

「4Kという既存のスタンダードを打ち破る」と強い意志を込めた本イベントでは、国内初披露となる5Kディスプレーや、新技術「タンデム OLED」を搭載した最新モデルなどが展示された。

次世代5Kゲーミング

ROG Strix 5K XG27JCG（3月下旬発売予定）

展示の目玉となったのは、27インチで5K（5120×2880）という圧倒的な高精細表示を実現した「ROG Strix 5K XG27JCG」だ。デュアルモード機能を搭載し、用途に応じて「5K/180Hz」の高精細表示と「QHD/330Hz」の高フレームレート表示を切り替えできる。Fast IPSパネルを採用し、0.3ms（GTG）の高速応答に加え、VESA DisplayHDR 600およびDCI-P3 97%の広色域に対応している。

進化したOLEDモデル：ROG Swift / Strix シリーズ

有機EL（OLED）モデルでは、画質と信頼性をさらに高めた新世代機を2モデル展示していた。

ROG Swift OLED PG32UCDM Gen3（4月発売予定）

32インチ4K OLEDパネルを採用し、最大240Hz駆動に対応するハイエンドモデル。新たに採用されたBlackShieldフィルムにより、外光反射を劇的に抑制し、OLEDならではの「純粋な黒」を際立たせている。HDR規格もVESA DisplayHDR True Black 500へとアップグレードされ、接続性においても最新規格であるDisplayPort 2.1 (80Gbps) を新たに搭載している。

ROG Strix OLED XG27AQWMG（4月下旬発売予定）

27インチQHD解像度に、複数の発光層を重ねる「タンデム OLED技術」を導入したモデル。従来比で約15%の輝度向上と約25％の色域ボリューム拡大を実現。発光効率の最適化により、従来比で約60％の長寿命化も達成しているという。

プロ・モバイル向け：ProArt & ZenScreen

ゲーミング以外でも、16:10のアスペクト比を採用し作業効率を追求したモデルが発表された。

ProArt Display PA248QV Gen2（4月発売予定）

Macデバイスとの高い親和性を誇る、クリエイター向けの24.1インチWUXGA（1920×1200）ディスプレー。P3カラーに最適化された「M Model」プリセットを搭載し、MacBookとの色ズレを解消。Calman Verified認証を取得し、ΔE < 2の極めて高い色精度を保証している。

ASUS ZenScreen MB16FC（3月下旬発売予定）

ハイブリッドワークに最適な16インチのポータブルディスプレー。16:10のIPSパネルを採用するため、一般的なディスプレーより縦に広く、Excelやブラウザの閲覧効率が向上する。USB Type-Cによる双方向給電（パワーパススルー）に対応しており、ケーブル1本で映像伝送と給電の両方ができる。

ASUSは、これら「Beyond Vision」を象徴する製品群を通じて、2026年も日本のユーザーへ未知の視覚体験を提供し続けるとしている。今回発表された製品の価格は、後日改めて発表するとのこと。