ASUS ROG、CES 2026で次世代ゲーミング製品を公開　Wi-Fi 8ルーター＆240Hz ARグラス登場

ASUS JAPANは1月6日、米国ネバダ州ラスベガスで開催されたCES 2026にて、ゲーミングブランドRepublic of Gamers（ROG）を通じ、次世代ゲーミングのビジョンを示す最先端製品を発表した。この中には、Wi-Fi 8コンセプトルーター「ROG NeoCore」や240HzマイクロOLED FHD（1920 x 1080）ARゲーミンググラス「ROG XREAL R1」などが含まれる。

発表されたWi-Fi 8ルーター「ROG NeoCore」は、低レイテンシーと高信頼性を兼ね備え、AIデバイスとのシームレスな連携を可能にする。Wi-Fi 7と比較すると、最大2倍の中距離スループット向上やIoTカバレッジの拡大、P99レイテンシーの大幅低減を実現するという。このルーターは2026年にグローバル市場に登場予定であり、新たなWi-Fi時代の到来を告げる。

一方、ARゲーミンググラス「ROG XREAL R1」は、240Hzのリフレッシュレートを持つマイクロOLEDディスプレイを搭載し、拡張視野での没入感を高める。同製品はROG AllyとUSB-Cケーブルで簡単に接続でき、HD映像の視聴やゲームプレイをより臨場感あるものに変化させる。

その他にも、ROGとHIFIMANが共同開発したヘッドセット「ROG Kithara」や、最新スイッチを備えたキーボード「ROG Falchion Ace 75 HE」が発表された。このキーボードは75％レイアウトで、日本では2026年2月頃に発売される予定だ。ヘッドセットも高音質を実現し、多様なゲーム体験を提供するとしている。