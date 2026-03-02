最大7.1万円引き！ RTX 50シリーズ搭載ゲーミングPCが3月3日だけの特価に

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、3月3日に『2026/3/3 24時間限定セール』を開催する。期間は当日0:00から23:59までの24時間限定で、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大71,000円オフとなる。

今回のセールには、「ZEFT Z55BP」、「ZEFT Z55IX」、「ZEFT R60ST」などの魅力的な製品が含まれている。「ZEFT Z55BP」は、Intel Core Ultra9-285KやGeForce RTX 5080を搭載し、通常価格715,800円（税抜）から71,000円オフの644,800円（税抜）で提供される。



「ZEFT Z55IX」は、Intel Core Ultra5-235やGeForce RTX 5070 Tiを装備し、通常459,800円（税抜）から44,000円オフの415,800円（税抜）となる。



「ZEFT R60ST」では、AMD Ryzen 7 9800X3DとGeForce RTX 5070が搭載され、通常415,800円（税抜）から40,000円オフの375,800円（税抜）で購入可能だ。

各パソコンは高性能を誇り、ゲーミングパフォーマンスの向上をサポートする。特に、GeForce RTX 50シリーズのグラフィックボードを搭載していることからも、最新のゲームをスムーズに楽しむことができる。また、送料無料での提供は、購入者にとって非常に嬉しいポイントだ。このセールに参加することで、優れたパフォーマンスのゲーミングPCを手頃な価格で手に入れることができるだろう。

詳細な仕様や購入は、セール特設ページで確認可能だ。特設ページにアクセスすることで、セール対象の全10商品が確認できる。注目の商品をぜひこの機会に手に入れてほしい。