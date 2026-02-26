ASUS、AIワークロード特化の新GPU「TURBO-AI-PRO-R9700-32G」発表　AMD Radeon AI PRO 9700搭載

ASUS JAPANは2月26日、AIワークロードに特化したビデオカード「TURBO-AI-PRO-R9700-32G」を発表した。価格は292,800円で、2月27日から販売を開始する。

「TURBO-AI-PRO-R9700-32G」はAMD Radeon AI PRO 9700を搭載し、限られたスペースでも効率的に運用できるように設計されている。2スロットデザインに優れた放熱性を備え、基盤の歪みを防ぐ堅牢なダイキャストシュラウドおよびバックプレートも採用されている。

製品の特徴として、スリムな2スロット形状により柔軟なマルチGPU構成が可能である。放熱性能を高めるための独自ウェーブ形状デザインや、フェーズチェンジGPUサーマルパッドにより優れた熱伝導性を実現。この設計により、メモリ温度を最大16％低減できるという。

また、デュアルボールベアリングファンはスリーブベアリング設計に比べて最大2倍の寿命を持つ。