【本日限定】ハイスペックゲーミングPCが最大6万円オフ＋送料無料

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、3月2日限定で『2026/3/2 24時間限定セール』を実施する。最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大で60,000円引きという、大変お得なセールとなっている。

セールの目玉商品として注目されるのは、「ZEFT Z58Y」だ。これは、Windows 11 Homeを搭載し、intel Core Ultra7-265KプロセッサにGeForce RTX 5070 Tiグラフィックボードを備えたハイエンドモデルである。メモリ64GB、1TBのSSDといった大容量ストレージにより、ストレスなく快適なゲーミング体験を実現する。このハイスペックなモデルが599,800円から60,000円引きの539,800円（税抜）で購入可能だ。

「ZEFT Z58S」もまた注目の一台。こちらはintel Core Ultra5-235プロセッサとGeForce RTX 5070を搭載し、32GBのメモリと1TBのSSDを備えている。通常価格の427,800円から41,000円引きで、386,800円（税抜）となる。

コストパフォーマンスに優れた「ZEFT R67AP」は、AMD Ryzen 7 9700XプロセッサとGeForce RTX 5050を搭載し、16GBメモリと1TBのSSDがセットになっている。通常287,800円のところが、18,000円引きの269,800円（税抜）で提供される。

これらの商品はすべて送料無料で購入可能で、セールの詳細はパソコンショップSEVENの特設ページで確認できる。他にも10商品がセール対象となっており、ゲーミングPCをお得に購入する絶好のチャンスだ。