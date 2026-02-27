RTX 5080／5060 Ti搭載BTOが最大83,000円オフ！ 送料無料の1日限定セール

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENを通じて3月1日の0:00から23:59まで『2026/3/1 24時間限定セール』を実施する。期間中、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大83,000円引きになる特別セールで、多くのPC愛好者が注目している。

セールの目玉である「ZEFT Z54QS」は、通常829,800円のところ、特価746,800円（税抜）で提供される。高性能なintel Core Ultra9-285KプロセッサとGeForce RTX 5080グラフィックボードを搭載し、メモリは64GB DDR5、ストレージは2000GB SSDと、あらゆるゲーミングニーズを満たす性能を誇る。ケースはbe quiet！ SILENT BASE 802 Blackを使用している。

また、「ZEFT R60GW」は、AMD Ryzen 9 9950X3DプロセッサとGeForce RTX 5060 Ti 16GBグラフィックボードを搭載し、通常619,800円が558,800円（税抜）に。ストレージ1000GB SSDとメモリ64GB DDR5が高いパフォーマンスを支える。「ZEFT R61FD」は419,800円（税抜）で、AMD Ryzen 7 7800X3DとRadeon RX 9070XTを搭載し、これも注目の一台だ。

セール対象商品は他にも全10商品がリストされており、詳細はセール特設ページで確認できる。送料無料サービスもあり、気になる製品をお得に手に入れる絶好の機会だ。これらの高性能PCが特別価格で手に入るのは、この24時間だけとなっている。