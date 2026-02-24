DAIVが10周年、台数限定セットモデル発売＆Windows 11 Pro無償アップグレード開始【最大66,000円割引】

マウスコンピューターは、クリエイター向けブランド「DAIV」が2026年2月に創立10周年を迎えることを記念し、2月24日から台数限定特別セットモデルの販売と、2月25日からOS無償アップグレードキャンペーンを開始する。

DAIVブランドは、映像制作や設計、研究開発分野での実績を誇り、マルチコアCPUと高性能GPU、大容量メモリを搭載することで、クリエイティブな業務の生産性を高める製品を提供してきた。2026年に迎えた10周年を記念し、特別セットモデルやクーポンキャンペーンが発表された。限定販売されるセットモデルには、クリエイティブソフトも付属しており、発売開始は2月24日からとなる。

DAIVは、映像・写真・デザイン・音楽・3D制作等、多彩なクリエイティブ分野に適したPCブランドだ。特に、高負荷な作業を支える高性能CPU・GPUを備え、柔軟なカスタマイズ性でクリエイターの要求に応えている。また、国内生産とサポートを活かし、業務効率をサポートする形で進化を続ける。

2月25日からは、DAIV製品購入者を対象としたWindows OS無償アップグレードキャンペーンも開始される。このキャンペーンでは、Windows 11 HomeからProへの無料アップグレードが提供され、さらに最大66,000円の割引が適用されるクーポンも配布される予定だ。