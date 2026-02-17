ハイエンドPCが8.3万円超値引き！ 24時間限定ゲーミングPCセール開催

セブンアールジャパンは、2月21日限定で「2026/2/21 24時間限定セール」を開催する。このセールでは最新のゲーミングPCを含むデスクトップPCが最大83,000円オフで購入可能となる。このセールは2月21日0:00から23:59までの期間限定で行われる。

主なセール商品の一つ「ZEFT Z54QS」は、intel Core Ultra9-285KプロセッサとGeForce RTX 5080を組み合わせたハイエンドモデルだ。メモリは64GB DDR5を搭載し、大容量の2000GB SSDを備えている。このモデルは通常価格829,800円から83,000円オフの746,800円（税抜）で提供される。また、送料無料で購入できる。

また、「ZEFT R60GZ」はAMD Ryzen 7 9700XプロセッサとGeForce RTX 5060を搭載し、通常価格366,800円から27,000円オフの339,800円（税抜）で購入可能だ。さらに、16GBのメモリを搭載した「SR-u5-4060DH/S9ND」は、通常209,800円から10,000円オフの199,800円（税抜）で購入できる。他にも全10商品がセール対象となっている。

詳細については、セブンアールジャパンの公式セール特設ページで確認できる。メーカーとしての実力を集結したこの限定セール、最新PCを手に入れる絶好の機会となっている。