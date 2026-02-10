最新Ryzen 9＋RTX 5080が値下げ、パソコンショップSEVENの限定セールをチェック

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、2月14日に「2026/2/14 24時間限定セール」を開催する。この特別なセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大90,000円オフで購入可能だ。

特に注目の製品は、ハイエンドゲーミングPC「ZEFT R61XC」だ。このモデルには、AMD Ryzen 9 9950X3DプロセッサやGeForce RTX 5080が搭載されており、圧倒的な性能を提供する。通常価格から90,000円オフの699,800円（税抜）で、送料無料となっている。

また、「ZEFT Z56TA」も見逃せない製品の一つだ。intel Core Ultra9-285KとGeForce RTX 5060 Ti 16GBを装備したこのPCは、通常価格より47,000円オフの429,800円（税抜）で提供される。さらに、「ZEFT Z59C」は、40,000円オフの373,800円（税抜）で販売される。

この24時間限定セールでは、これらの製品以外にも全10商品がセール対象となっており、詳細は特設ページで確認できる。このお得なセールは2月14日の0:00から23:59までの24時間のみの開催だ。