64GBメモリ＆2TB SSDのハイエンドPCが割引対象、24時間限定セールをチェック

パソコンショップSEVENを運営するBTOパソコンメーカー、セブンアールジャパンは、2月13日0:00から23:59まで、「2026/2/13 24時間限定セール」を開催する。この機会に、最新のゲーミングPCやデスクトップPCがお得な価格で提供される。

セールの目玉商品には、ハイエンドモデルの「ZEFT Z54QS」が含まれる。このモデルは、Microsoft Windows 11 Homeを搭載し、intel Core Ultra9-285KプロセッサーとGeForce RTX 5080を採用している。メモリは64GB、ストレージは2000GB SSDの大容量を持ち、通常価格879,800円から90,000円オフの789,800円（税抜）で購入可能だ。

中堅モデルの「ZEFT Z55WT」は、Microsoft Windows 11 Proを搭載し、intel Core Ultra9-285をプロセッサーとして利用。グラフィックスにはGeForce RTX 5070を採用し、メモリ32GB、ストレージ2000GB SSDを搭載している。通常569,800円から55,000円オフの特価514,800円（税抜）で提供される。

エントリーモデルの「ZEFT Z58U」も、Microsoft Windows 11 Homeにintel Core Ultra7-265Fプロセッサー、GeForce RTX 5060 Ti 16GBのグラフィックスを搭載し、32GBメモリ、1000GB SSDを備えることで優れたコストパフォーマンスを実現。通常399,800円から23,000円オフの376,800円（税抜）で購入可能だ。

セールの詳細は、特設ページで確認できる。全10商品が対象となっており、送料無料の特典もついている。