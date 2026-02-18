ASUS、310Hz対応ゲーミングモニター「VG259QMRL5A」発売　Fast IPS＋AI機能搭載

ASUS JAPANは2月20日から、TUF Gamingシリーズの新型ゲーミングモニター「TUF Gaming VG259QMRL5A」を発売する。価格は39,420円で、性能面ではFPSやeスポーツに最適化されており、幅広いゲーマーに対応する製品となっている。

「TUF Gaming VG259QMRL5A」は、24.5インチのフルHDディスプレイで、最大310Hzのリフレッシュレートと0.3msの応答速度を誇る。ASUSの最新技術であるFast IPSパネルにより、高速の動きでも鮮明な視覚体験が可能になるという。また、「TUF Gaming AIテクノロジー」によって、AI Visual、AI Crosshair、AI Dynamic Shadow BoostといったAI機能を搭載し、視覚の向上とゲームプレイの支援を行う。

さらに、ASUS DisplayWidget Centerを利用することで、ユーザーは直感的にモニターの設定を変更可能だ。マウス操作でOSDメニューの設定やプロファイルの切り替えが簡単にできるほか、幅広いデバイスに対応する2つのHDMI 2.0ポートとDisplayPort 1.4を備えており、PCゲームや家庭用ゲーム機との連携が柔軟に行える。

「TUF Gaming VG259QMRL5A」とその機能詳細は、ASUS公式サイトで確認可能であり、3年間の保証も付いている。