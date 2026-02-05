【2月9日限定】最新ゲーミングPCが最大8万円オフ、パソコンショップSEVENの24時間セール開催

セブンアールジャパンは、2月9日に「2026/2/9 24時間限定セール」を実施する。このセールでは、同社の最新ゲーミングPCとデスクトップPCが最大80,000円オフで提供されるという。セールは2月9日0:00から23:59までの24時間限定で行われる。

主なセール商品として、まず「ZEFT Z55BJ」が挙げられる。これは、Microsoft Windows 11 Pro 64ビット版を搭載し、Intel Core Ultra7-265プロセッサとGeForce RTX 5080のグラフィックボード、64GB DDR5メモリを搭載したハイエンドモデルだ。通常価格849,800円(税抜)から80,000円引きの特価769,800円(税抜)で購入できる。



また、「ZEFT R60FI」は、AMD Ryzen 7 7700プロセッサとRadeon RX 9060XTグラフィックボードを持ち、16GB DDR5メモリと1000GB SSDを備えた使いやすいモデルで、通常価格296,800円(税抜)が25,000円引きの271,800円(税抜)で提供される。

さらに、エントリーモデルの「SR-ar5-5560E/S9」は、AMD Ryzen 5 8600Gプロセッサと16GBメモリを搭載し、通常194,800円(税抜)が6,000円引きの特価188,800円(税抜)で販売される。いずれのモデルも送料無料での提供となる。このほかにも、全10商品がセール対象となる。

詳しくは、セブンアールジャパンのセール特設ページで確認が可能だ。PCゲーミングを楽しむ人には見逃せないこのチャンスをお見逃しなく。