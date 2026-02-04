Core Ultra 9×RTX 5090構成が14万円引き、パソコンショップSEVENの本気セール

セブンアールジャパンは、運営するパソコンショップSEVENで、2月8日に24時間限定セールを実施する。このセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大140,000円の大幅割引で販売される。

注目の商品「ZEFT Z55CC」は、Windows 11 Pro 64ビット版を搭載し、intel Core Ultra9-285Kプロセッサ、GeForce RTX 5090グラフィックボードを装備する。メモリは32GB DDR5で、ストレージは2000GB SSDを備える。ミドルタワーケースに収まっており、価格は通常1,289,800円から140,000円オフの特価1,149,800円（税抜）。

「ZEFT Z57E」はWindows 11 Home 64ビット版を採用し、intel Core Ultra7-265FとGeForce RTX 5060 Ti 16GB、64GB DDR5メモリ、1000GB SSDストレージを特徴とする。特価は通常497,800円から48,000円オフの449,800円（税抜）での提供となる。

加えて、「ZEFT Z57S」はCoolerMaster MasterFrame 600 Blackケースに収まり、intel Core Ultra7-265FプロセッサとGeForce RTX 5070 Tiを搭載、32GB DDR5メモリと1000GB SSDストレージを用意する。通常575,800円から57,000円の値下げにより、518,800円（税抜）で提供される。これら商品の他に全10商品がセール対象となり、熱心なPCユーザーやゲーマーに最適な選択肢を提供する。

このセールは、2月8日0:00から23:59までの24時間限定で行われ、特設ページで購入可能だ。送料無料も魅力の一つで、ぜひこの機会に高性能PCを手に入れてほしい。