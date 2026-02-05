JAPANNEXT、21.5インチで120Hz対応のフルHDモニターを発売　価格は1万5980円

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　JAPANNEXTは、最新技術を駆使した21.5インチのIPSパネルを採用したフルHD液晶モニター「JN-215IPS120F-HSP」を発売する。価格は15,980円（直販価格:税込）。

　JN-215IPS120F-HSPは、IPSパネルを使用しており、これにより178°の視野角からでも色やコントラストが変化しにくい。解像度は1920×1080ピクセルで、120Hzの高速リフレッシュレートに対応し、スムーズな映像表示が可能だ。また、HDR対応で、明暗差をくっきりと表示できるとしている。

　このモニターは、120Hzの高速リフレッシュレートにより、スポーツやアクション映画のような動きの速いコンテンツでも滑らかに表示できる。また、AdaptiveSync(FreeSync)技術を採用し、ティアリングを防ぐことで、非常に美しい映像体験を提供する。さらに、フリッカーフリーやブルーライト軽減モードを搭載しており、長時間の使用でも目に優しい設計になっている。

　機能面でも充実しており、最大130mmの高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載。ピボット機能もあるため縦画面としても使用でき、スイーベル機能によって左右各30°の範囲で首振りが可能だ。HDMIとDisplayPortを持ち、様々な機器と簡単に接続ができる。

　裏面にはVESAマウント（75x75mm）に対応し、モニターアームの取り付けが可能で、利便性も向上。また、2Wx2のスピーカーを内蔵し、メーカー保証も2年間提供されるため、安心して使用できる。

