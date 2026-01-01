「ビジネスマンが初日からAIを使える」サービス付きでインテル新CPU搭載のモバイルノートPCをDynabookが発表!!

もしもの時のリモートでの「データ消去機能」をBIOSレベルで実現





Dynabookは法人向けノートPCシリーズの新モデルを発表した。CES2026ではっぴょうされたばかりのインテルCPU「CoreUltra シリーズ3」を搭載し、独自のAI機能も搭載しているのが特徴だ。

13型プレミアムモバイルノートPC「dynabook X83/PA」と、16型大画面ビジネスノートPC「dynabook B86/PA」の2機種で、受注を開始している。

バッテリー交換可能な13型モバイルノート

「dynabook X83/PA」



「CoreUltra シリーズ3」に、放熱を助けてCPUのパフォーマンスを発揮させる「dynabookエンパワーテクノロジー」を搭載する。

長時間の高負荷処理による電力消費の増加や、それに伴うバッテリー劣化の課題にも対応した、ユーザー自身で簡単に交換できる「セルフ交換バッテリー」を採用している。

CPUは「Core Ultra 7 355」、「Core Ultra 5 325」、「Core Ultra 5 322」の3種類で、メインメモリーは16/32GB、SSDは256/512GB/1TBを選択できる。

ディスプレーは13.3インチのWUXGAで1920×1200ドット、TFT液晶で、タッチとノンタッチが選べる。

インターフェースはThunderbolt4 （USB4™ Type-C）×3（PD対応、外部ディスプレイ出力対応）、USB3.2 Gen1 Type-A×2、HDMI出力、LAN（RJ45）、マイク入力/ヘッドホン出力端子。

サイズは約298.8×212.0×17.9～18.9mm。

大きな画面が魅力の16型モバイルノート

「dynabook B86/PA」



16型モバイルノートで、CPUは13型と同じ「Core Ultra 7 355」、「Core Ultra 5 325」、「Core Ultra 5 322」の3種類。メインメモリーは16/32GB、SSDは256/512GB/1TBを選択できる。

ディスプレーは16インチのWUXGAで1920×1200ドット、TFT液晶でノンタッチ、ノングレアだ。

インターフェースはThunderbolt4 （USB4™ Type-C）×2（PD対応、外部ディスプレイ出力対応）、USB3.2 Gen1 Type-A×2、HDMI出力、LAN（RJ45）、マイク入力/ヘッドホン出力端子。

サイズは約357×248.9×19.9mm。

☆☆☆☆

両機種共通の新機能として、ローカル生成のAIチャットボット「dynabook AIアシスタント」による、「PC操作エージェント」と、「AI知識サーチ」を搭載する。ACアダプター接続時には、AIをNPUではなく、より高性能のGPUで実行してくれる。

また、IT資産管理を提供するPCアセットモニタリングサービスに、リモートからの「データ消去機能」を追加し、セキュリティ強化のニーズに対応する。さらに、LCM運用サービスとの連携により、お客様のIT運用をサポートする。

今後発売する法人モデルでは、「PC導入初日から全社員がAIを使える組織へ」を実現するため、「JBS AI Starter Learning」でCopilot機能などの使い方を学習できる。