LEVEL∞×ZETA DIVISIONコラボ始動　VALORANTファン必見の特典付きゲーミングPC

ユニットコムはiiyama PCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」より、「ZETA DIVISION」VALORANT部門とのコラボレーションを発表した。このコラボレーションは、ZETA DIVISIONのファンを対象としたキャンペーンと称して、最大5,000円分相当の還元とユニフォームの抽選プレゼントを含む魅力的な特典を実施する。対象期間は1月22日から2月16日10:59まで、パソコン工房公式通販サイトや店舗で購入することで特典を受け取ることができるという。

ZETA DIVISIONコラボゲーミングPCを購入すると、最大5,000円分相当の還元を受けられる。購入方法は、パソコン工房の公式通販サイトまたは直営店舗で対応しており、還元は「パソコン工房ポイント」または「当社商品券」の形で行われる。さらに、購入者には抽選でVALORANT部門メンバーのサイン入りユニフォームがプレゼントされる可能性がある。期間中の購入者は、このユニフォームプレゼントキャンペーンへの参加資格も自動的に得ることとなる。

ZETA DIVISION LEVEL∞ コラボゲーミングPCの特集ページにも注目が必要である。こちらでは、最新のゲーミングPCモデル「LEVEL-M58M-225F-RKX-ZETA DIVISION」や「LEVEL-RGB8-LCR97X-RRX-ZETA DIVISION」などの詳細スペックが紹介され、それぞれの価格は274,800円と359,800円となっている。これらは、グリーン購入法適合商品として環境への配慮がされている点でも評価できる。

さらに、抽選で1名が手に入れることができる「SugarZ3ro」の背ネーム入りユニフォームや、購入者限定のサイン入りユニフォームプレゼントも見逃せない。この豪華なキャンペーンはZETA DIVISIONのコミュニティをさらに活気づける一助となるだろう。