iiyama PC、ミルキーホワイトの15型ノートPCを発売　Core i5＆Copilotキー搭載

パソコン工房・グッドウィルを運営するユニットコムは、iiyama PCブランドからミルキーホワイト色の15型ノートブック、インテル Core i5プロセッサー搭載モデルを1月23日より販売開始した。販売価格はSTYLE-15FH128-i5-UHEXが134,800円、SOLUTION-15FH128-i5-UHFXが144,800円となっており、購入はオンラインの特設ページで可能だ。

この新しいノートブックは、最新の第13世代インテル Coreプロセッサーを搭載しており、シングルスレッド処理とマルチスレッド処理の両方で優れた性能を発揮する。特に、強力なPerformance-core（P-core）と電力効率に優れたEfficient-core（E-core）を一体化したハイブリッド・アーキテクチャーが特徴で、日常的な作業からクリエイティブなタスク、そして軽量なゲームまで幅広く対応できるとしている。

さらに、このノートブックはCopilotキー付きのキーボードを装備しており、簡単に「Copilot」を起動してインテリジェントなアシスタンス機能を活用できる。ただし、使用にはMicrosoftアカウントへのサインインが必要となる。

BTO対応の受注後生産方式を採用し、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズも可能だ。2モデルの最も大きな違いは、STYLEモデルがWindows 11 Homeを、SOLUTIONモデルがWindows 11 Proを搭載している点にある。