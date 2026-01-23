パソコン工房が大型セール開始！ 学生向け「iiyamaキャンパスPC」とゲーミングPCがお得に

パソコン工房・グッドウィルを運営するユニットコムは、1月24日から2月6日まで、全国のパソコン工房およびグッドウィル店舗で「超 スーパーウィンターセール」を開催する。このセールでは、「オススメ即納パソコン」や「PCパーツ・周辺機器の日替わりセール商品」といったお買い得品を豊富に取り扱っているという。

1月13日から発売された「iiyama キャンパスPC」は、学生に最適な性能を持つノートパソコンだ。高性能で軽量、長時間の駆動を実現し、4年間保証と最低買取保証が付属。不慮の事故に対処できる物損保証付きモデルも選べる。これにより、学生生活を安心してサポートする仕様となっている。

さらに、「超 スーパーウィンターセール」では、おすすめのゲーミングPC「LEVEL∞」や「LEVELθ」、カスタマイズが可能な「iiyama PC」など、多彩なラインナップを揃えた。特に「LEVEL∞」はeスポーツプロプレイヤーや著名なインフルエンサーとのコラボモデルも含んでおり、ゲーマーには見逃せない内容だ。新しいWindows 11搭載のスリムPCや、ノートPCがビジネスニーズにも対応する。

また、全国のパソコン工房・グッドウィル店舗では、最長48回まで分割支払い手数料が無料のショッピングローンを実施中。この機会にお気に入りのPCや周辺機器を手に入れよう。さらに、オンラインストアも活用し、さまざまなキャンペーン情報を確認することができる。