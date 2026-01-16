ユニットコム、全国で「超2026スタートダッシュセール」実施　最大3万円分還元も

ユニットコムは1月17日から1月23日までの期間、全国のパソコン工房・グッドウィル店舗で「超 2026スタートダッシュセール」を実施する。おすすめ即納パソコンやPCパーツ・周辺機器などの日替わりセール商品が勢ぞろいし、買い物好きのユーザーを迎える。

「超 2026スタートダッシュセール」では、eスポーツプロプレイヤーやインフルエンサーとのコラボによるゲーミングPC「LEVEL∞」や、コストパフォーマンスを追求した初ゲーミングPC「LEVELθ」、カスタマイズ可能な高品質BTOパソコン「iiyama PC」などが購入可能だ。さらに、Windows 11搭載のスリムPCやノートPC、NPU AIエンジン内蔵モデル、マルチモニター対応モデルなど、多様なビジネス需要を満たす最新パソコンも取り揃えているという。

ユニットコムでは、新生活スタートダッシュ還元祭キャンペーンも同時開催する。期間中に対象の新品パソコンまたはゲーミングPCを購入すると、スペックに応じて最大3万円分相当の還元が受けられる。ショッピングローンを利用すれば、最長48回まで分割支払い手数料が無料となるため、計画的な購入が可能だ。

また、パソコン工房・グッドウィルでは学生向けの「iiyama キャンパスPC」を1月13日より販売開始。学生生活に必要な性能を備えたこのモデルは、高性能・軽量・長時間駆動が特徴で、4年間保証と物損保証が付くモデルも選べる。これにより、学生や社会人になってからも安心して使用できるスペックが兼ね備わっている。