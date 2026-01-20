インテルCore Ultraシリーズ3搭載、1kg以下のAIノートPC登場　iiyama PCが予約販売開始

ユニットコムは1月20日、パソコン工房・グッドウィルを通じて、「iiyama PC」ブランドよりインテル Core Ultra シリーズ 3 プロセッサーを搭載した薄型・1kg以下の14型AIノートパソコンの予約販売を開始した。このノートパソコンは、最新の技術を用いて高い性能を持ちながらも、軽量で持ち運びに便利なデザインとなっている。販売価格は204,800円からで、複数のモデルが用意されている。

インテル Core Ultra シリーズ 3 プロセッサーは最新のインテル 18Aプロセスを採用しており、高性能Pコアと低消費電力のLP Eコアを標準搭載する。シリーズにはグレードによって高効率Eコアも加わり、効率的なパフォーマンスを実現するという。また、「第5世代NPU」により、最大50TOPSクラスのAI処理性能を備え、効率的かつ迅速な作業が可能となる。さらに、Xe3 アーキテクチャーを採用した内蔵GPUはXVE（Xe Vector Engine）の強化により、グラフィック性能が向上している。

このノートパソコンはMicrosoft社のCopilot+ PCにも対応しており、多彩なAI機能を実装している。「Recall」や「Live Captions」、「Cocreator」など、PC操作をより便利にする機能が搭載されている。また、液晶モニタ上部に内蔵された500万画素カメラは生体認証機能のWindows Helloに対応しており、顔認証でのサインインが可能だ。これはセキュリティや利便性を向上させるポイントとなっている。

複数のモデルが提供されており、「STYLE-14FH131-U5-UCSX」や「STYLE-14FH131-U7-UCSX」、「SOLUTION-14FH131-U5-UCFX」など、ユーザーのニーズに応じて選択できる。各モデルはBTO(Build to Order＝受注後生産方式)に対応しており、様々なカスタマイズが可能だ。この機会に自身に最適なAIノートパソコンを手に入れよう。