JAPANNEXT、新型27インチWQHDゲーミングモニター発売　240Hz＆HDR1000相当で5万円以下

　JAPANNEXTは、27インチのIPSパネルとMini LEDバックライトを搭載した、240Hzリフレッシュレート対応のWQHDゲーミングモニター「JN-IPSM27G240Q-HSP」を、1月29日に49,980円（直販価格:税込）で発売する。

　「JN-IPSM27G240Q-HSP」はWQHD（2560×1440）解像度を誇り、フルHDより78％も高い解像度を実現する。ゲームプレイやデスクワークにも適しており、Mini LEDバックライトとローカルディミングの採用により、明暗のコントラストが細かく制御され、鮮やかでリアリティのある映像体験を提供するという。

　高速な240Hzリフレッシュレートと1msの応答速度で、FPSやレースゲームに最適な滑らかな映像表示を可能にする。さらに、PS5ともWQHD:120Hzで接続可能で、可変リフレッシュレート（VRR）に対応、高精細なゲームプレイをサポートする。また、HDR1000相当の輝度性能を持ち、さまざまなコンテンツを鮮やかに映し出すという。

　スタンドは高さ調整可能で、最大120mmの範囲で画面位置をカスタマイズできる。加えて、PIP/PBP機能や背面LEDのカスタマイズ機能も搭載。幅広い色域とキャリブレーション済の精確な色再現が可能で、工場出荷前にキャリブレーションレポートも付属する。

