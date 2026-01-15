JTBがグローバル事業を拡大し2兆5000億円企業に＝「OPEN FRONTIER 2035」発表





JTBは長期ビジョンの発表会を行ない、2035年の目標と達成方法を説明した。

JTB グループの長期ビジョンは「OPEN FRONTIER 2035」で、2035年のありたい姿として、取扱額を2024年度の1兆6838憶円から、2兆5000億円、営業利益を149億円から750億円に、売総営業利益率を5%から15%に向上する。

「OPEN FRONTIER 2035」では、地球規模の環境変動や人口構造の変化、生成AI をはじめとする技術の急速な進展を背景としながら、「交流」こそ重要であると位置づけ、「『新』交流時代のフロンティア企業となる」ことを目標とする。

変革のポイントは4つで、「グローバル」「ビジネスモデル」「情報・データ」「カルチャー」だ。

「グローバル」を変革の大きな目標とし、訪日インバウンドを含むグローバル分野の事業を拡大、事業利益に占める比率を14%から50％に引き上げる。

4つの大きな事業戦略区分も公開。

●Global Tourist Solution

マーケティング力で一人ひとりに最適な旅行体験を提案

●Global Business Solution

企画力とプロデュース力で、法人（産学）のお客様にとって投資対効果の高いソリューションを共創

●Global Area Solution

地域（行政、DMO、観光事業者）への投資やソリューション提供を通じ、エリア全体の価値を向上

●Global Tourism Intelligence

ツーリズム産業関係者へのメディア・イベントを介したマーケティングソリューションの提供により、付加価値向上を支援