mouse、約1.09kgの14型WUXGAノート「mouse X4」発売　Core Ultra 5搭載で14万円切り

マウスコンピューターは、新しいスタンダードパソコン「mouse X4」を1月15日から販売開始する。価格は139,800円からで、マウスコンピューターのウェブサイトや各ダイレクトショップで購入可能だ。

この新製品「mouse X4」は、薄さ約15mm、重量約1.09kgと軽量で持ち運びに便利な14型モバイルノートパソコンだ。インテル Core Ultra 5 プロセッサー125Uを搭載し、AI処理に対応したNPUが内蔵されているため、省電力性能と長時間のバッテリー駆動を可能にする。また、16:10のアスペクト比を持つWUXGA液晶ディスプレイが採用されており、学習やキャンパスでの用途に最適だとしている。

「mouse X4」は、USB Power Deliveryに対応したACアダプターを標準装備し、優れた可搬性を実現する。加えて、HDMI出力や4つのUSB端子も装備されており、高い拡張性を持つ。コンパクトな設計でありながら、Wi-Fi 6およびBluetooth 5に対応し、無線接続も充実している。

メモリやストレージのオプションとして、16GBメモリと256GB NVMe M.2 SSDを搭載したモデル（139,800円）と、32GBメモリと500GB NVMe Gen4×4のM.2 SSDを搭載したモデル（159,800円）が用意されている。高効率の動作音やエネルギー消費にも配慮されており、日常使いにもビジネスシーンにも最適なノートパソコンとなっている。