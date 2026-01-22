マウスコンピューター、大阪初のeスポーツイベント「Osaka GeN Scramble」で最新ゲーミングPCを体験提供

マウスコンピューターは、1月30日から2月1日まで大阪府主催の初のeスポーツイベント「Osaka GeN Scramble」にブース出展し、最新のゲーミングPC「G TUNE」と「NEXTGEAR」を試遊体験として提供することを発表した。

「Osaka GeN Scramble」は、大阪のeスポーツラウンドテーブルの活動の集大成として開催され、性別や世代を超えた「つながり」と「混ざり合い」をテーマにした祭典だ。マウスコンピューターはこのイベントで、G TUNEやNEXTGEARブランドのハイスペックなデスクトップパソコンをはじめ、iiyama G-MASTERの高性能ゲーミング液晶ディスプレイ、オリジナルのラピッドトリガーキーボードやワイヤレスゲーミングマウスなどを提供し、来場者に最新のゲーム環境を体験してもらう。

一般公開日の1月31日と2月1日には、ゲーミングPCを自由に試遊できるほか、プロeスポーツ選手や人気ストリーマーとの対戦会も予定されている。また、参加者を対象にした抽選企画では、豪華ゲーミング機材が当たるチャンスも提供される。特に注目の機材には、インテル Core i7プロセッサーを搭載した「G TUNE DG-I7G70」や、AMD Ryzen 7プロセッサーを搭載した「NEXTGEAR JG-A7G6T（ホワイト）」と「NEXTGEAR EG-A7G70」が含まれる。

ビジネスデイの1月30日には、「学校でのeスポーツ取り組み支援」をテーマにしたブースも展開され、企業の担当者や教育関係者に向けたトークセッションが実施される。大阪府でのeスポーツ推進事業と連動し、eスポーツの普及と関連産業の振興を目指すイベントとして大きな期待を集めている。