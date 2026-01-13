RTX 2050と広色域144Hz液晶を搭載 マウスの15.6型ノート「mouse K5」

マウスコンピューターは、スタンダード向けPCブランド「mouse」より、写真や動画編集に適した15.6型ノートPC「mouse K5」を2026年1月13日から販売開始した。販売価格は17万4700円。

NVIDIA GeForce RTX 2050 Laptop GPUを搭載。従来のGeForce MX550搭載モデルと比べ、リアルタイム・レイトレーシングやTensorコア、DLSSといった機能に対応し、高負荷処理時により安定した性能を発揮するとしている。

主な仕様は、OSがWindows 11 Home 64ビット、CPUがIntel Core i7-13620H、メモリが16GB（8GB×2）、ストレージが500GBのM.2 SSD（NVMe Gen4対応）。メモリはカスタマイズにより最大64GB（32GB×2枚）まで増設可能としている。

ディスプレーには、sRGB比100％の広色域に対応した15.6型液晶パネルを採用し、リフレッシュレートは144Hzに対応する。写真や動画編集、Web制作に加え、ゲーム用途など幅広い利用を想定している。

インターフェース面では、USB3.1 Type-Cを含む4基のUSB端子を備えるほか、UHS-I対応のSDXCカードリーダーを内蔵する。さらに、HDMIとMini DisplayPort端子を本体背面に装備し、本体液晶と合わせて最大3画面の同時表示が可能。

キーボードは、約19mmのキーピッチと約1.8mmのキーストロークを確保したテンキー付き配列を採用し、デスクトップPCに近い打鍵感をうたう。