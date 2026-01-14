マウスコンピューター、最強クラスのクリエイター向けPC「DAIV FW-P9A70」を発表

マウスコンピューターは1月14日、クリエイター向けブランド「DAIV」から最新のデスクトップモデル「DAIV FW-P9A70」を販売開始すると発表した。価格は3,999,800円となり、最先端のAIプロセッシングを可能にする仕様が注目されている。

「DAIV FW-P9A70」は、AMD Radeon AI PRO R9700とAMD Ryzen Threadripper PRO 9995WXプロセッサを搭載し、次世代のクリエイティブ作業をサポートする。GPUはRDNA 4アーキテクチャを採用し、32GBのビデオメモリを搭載しており、AIアクセラレーターも強化されているという。

Windows 11 Pro for Workstationsを搭載し、グラフィック集中作業や大規模データ処理に最適化されている。特に、システムにはサーバーレベルのセキュリティとパフォーマンスが備わっており、大量のワークロードを高速に処理可能だとしている。

CPUには、Ryzen Threadripper PRO 9995 WXを搭載し、96コア／192スレッド、最大384MBのL3キャッシュを持ち、高速DDR5メモリとPCIe 5.0をサポートするTRX50チップセットに対応している。VFX制作、シミュレーション、AI開発に大いに役立つ性能を提供し、マルチGPUワークロードの処理が可能だ。