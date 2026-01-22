iiyama「G-MASTER」27型ゲーミングモニターにホワイトモデル登場　240Hz対応で3万円切り

マウスコンピューターは、1月22日より新たに「G-MASTER」シリーズの27型フルHD液晶ディスプレイ「G-MASTER GB2771HSU-W1」を販売開始する。価格は29,920円。このモデルは、同シリーズの既存モデル「GB2771HSU-B1」と同等の性能を持ちながら、ホワイト筐体が新たに採用され、設置環境の雰囲気に合わせた選択が可能だ。

G-MASTER GB2771HSU-W1は、フルHD（1,920×1,080）の解像度を持つ27型液晶ディスプレイで、迫力ある映像と高視認性を兼ね備えた。特にFPSやアクションゲームのようなスピード感を求められるジャンルにおいて、高い応答速度と最大240Hzのリフレッシュレートに対応し、滑らかな映像表示を実現するという。また、ブルーライト低減機能やフリッカーフリーLEDバックライトを搭載し、長時間の使用でも目の疲れを軽減する設計となっている。

この新モデルは、ホワイトの筐体バリエーションが追加されたことで、デスクの統一感を求めるユーザーにも適している。さらに、暗いシーンでの視認性を向上させるゲーミング機能を搭載しており、プレイヤーの判断をサポートする。このため、配信やeスポーツ、日常のワークスペースでも有効活用が期待されている。

さらに同日には、23.8型のフルHDモデルである「G-MASTER GB2471HSU-B1」と「G-MASTER GB2471HSU-W1」もリリースされる。このモデルもブラックとホワイトの2色展開で、ユーザーのニーズに応じた選択が可能となっている。これにより、多様な設置環境や使用目的に合わせたディスプレイ選択肢が広がる見込まれる。