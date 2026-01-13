RTX 5080搭載PCが安い！ パソコンショップSEVEN、24時間限定の大規模セール実施

パソコンショップSEVENを運営するBTOパソコンメーカーであるセブンアールジャパンは、1月17日に『2026/1/17 24時間限定セール』を実施する。このセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大81,000円の割引を受けられるチャンスがある。

セールにはいくつかの注目製品が含まれる。その中でも特に目を引くのが『ZEFT Z57V』だ。搭載されているプロセッサはintel Core Ultra9-285で、グラフィックボードにはGeForce RTX 5080を採用している。また、64GB DDR5メモリと2000GB SSDのストレージを搭載しており、価格は717,800円（税抜、通常価格798,800円）とお得である。さらに送料無料の特典も付く。

他にも、様々な選択肢が用意されている。たとえば、『ZEFT Z55XZ』はintel Core Ultra7-265KFプロセッサや同じくGeForce RTX 5080を備え、高性能PCを求めるユーザーに最適だ。特価は613,800円（税抜）で、66,000円割引が受けられる。もう少し手の届きやすい価格帯の製品としては、『SR-ar5-5460LP/S9ND』があり、こちらは167,800円（税抜、通常価格169,800円）で提供される。

これらの製品はすべて送料無料で届けられ、セールの詳細や他の製品については、セール特設ページで確認することができる。購入を検討している人は、是非この機会を逃さないようにセールページを訪れてほしい。