NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell搭載「SOLUTION∞ Workstation」登場、AI開発向け新モデルを発売

パソコン工房・グッドウィルを運営するユニットコムは、iiyama PCのワークステーションブランド「SOLUTION∞ Workstation」から、NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwellを搭載した新モデルを1月8日に販売開始したと発表した。価格は399,800円からとなっており、豊富なラインナップの中から用途に合わせて選択可能だ。

SOLUTION∞ Workstationは、AI開発やディープラーニング、複雑なグラフィックスデザインや建築設計など多岐にわたる専門的な業務用途に最適なワークステーションだ。高い冷却性能を持つケースを採用し、長時間の安定動作を実現する設計となっている。また、国内生産で3年間の製品保証を標準で提供しているため、安心して利用できる。

NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwellは、AI、クリエイティブ、エンジニアリング、デザインなど多くのプロフェッショナルシーンでの要求に応える革新的なグラフィックスカードだ。ブラックウェルアーキテクチャを採用し、アクセラレーテッドコンピューティングやAI推論、レイトレーシング、ニューラルレンダリングに対応している。これにより、クラウドやサーバーでの処理が必要だったAIワークロードも、ワークステーションで効率的に行うことが可能となった。

発売モデルの一つ、SOLUTION-W115-LCRT98-BSXは、販売価格1,998,000円でAMD Ryzen Threadripper PRO 9980XやNVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell 16GB GDDR7を搭載し、フルタワー仕様でパワフルなスペックを誇る。他にもエントリーモデルとしてSOLUTION-S08M-265F-BSX（399,800円）を含む、多岐にわたるモデルが用意されており、BTO(Build to Order)によるカスタマイズも可能という。