学生生活を本気で考えた1台。「iiyama キャンパスPC」が進化して本日発売

ユニットコムは、「iiyama PC」ブランドの下で「iiyama キャンパスPC」を1月13日より発売する。価格は154,800円からで、学生生活に特化したスペックと保証内容を備える。

「iiyama キャンパスPC」は、学生生活のニーズを徹底的に調査し、必要な性能と機能を備えたノートPCだという。高性能かつ軽量、耐久性の高い設計で、プログラミングやデータ活用に対応する。4年間保証・最低買取価格保証が付属し、物損保証付きモデルも選択可能だ。

本製品はA4サイズで、厚さ23mm、重量は1kg未満の軽量ボディを持つ。さらに、最大15.3時間のバッテリー駆動が可能で、外出先でも長時間使用可能だ。また、米国国防総省調達基準「MIL-STD-810H」に準拠したモデルで、堅牢性も兼ね備えている。

「iiyama キャンパスPC」では、16GBのメモリと1TBのNVMe対応M.2 SSDを搭載し、複数のアプリケーションを同時に使用できるマルチタスキング性能を発揮。これにより、教育現場での利用はもちろん、将来のビジネスシーンでも適応可能だとしている。

購入はオンラインで可能で、スペックのカスタマイズもできる。詳細はパソコン工房のウェブサイトにて確認してほしい。