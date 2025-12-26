バッテリー交換できるノートPC登場　iiyama PCの14型モデルが発売

ユニットコムは、自社ブランドの「iiyama PC」から、インテル Core i7プロセッサーを搭載した14型ノートパソコンを12月25日から発売した。特徴的なのは着脱式のツールフリーバッテリーを採用しており、ユーザーが簡単にバッテリー交換を行える点だ。価格は134,800円からとなる。

持ち運びやすさと利便性を兼ね備えたこのノートパソコンは、特にバッテリー部分がスライドスイッチだけで簡単に着脱できる点が注目である。日常用途はもちろん、ビジネスにも活用できるよう「Copilotキー」や「シャッター付きWebカメラ」などの機能が充実している。加えて、最新のWi-Fi 6Eにも対応しているため、高速で安定したインターネット接続が可能だ。

モデルは、STYLE-14FH130-i7-UH4X（134,800円）、STYLE-14FH130-i7-UH5X（144,800円）、およびSOLUTION-14FH130-i7-UH7X（154,900円）といった異なる構成があり、BTOによりカスタマイズも可能としている。特にSOLUTION-14FH130-i7-UH7XはWindows 11 Proを搭載し、より高度な用途に適している。全モデルがグリーン購入法適合商品であり、環境にも配慮した選択が可能だ。