パソコン工房で最大3万円分還元、iiyama PC対象の新生活キャンペーン開始

ユニットコムは全国のパソコン工房とグッドウィルの各店舗で、1月14日から2月9日までの期間限定イベント「新生活スタートダッシュ還元祭」を開催する。期間中、対象のiiyama PCを購入することで、最大3万円分相当を還元するキャンペーンが実施される。

今回のキャンペーンでは、パソコン工房で対象の新品パソコンやゲーミングPCを購入すると、指定機種に応じて最大3万円分相当の還元が受けられるという。還元額は、購入したPCのスペックによって異なり、「NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell」を搭載したデスクトップPCなら30,000円分相当が還元される。また、キャンペーン対象のPCは新品のみで、iiyamaのLEVEL∞、LEVELθ、STYLE∞、SENSE∞、SOLUTION∞シリーズが対象となる。

さらに、PC延長保証を追加することで、現在実施中の「最大2万円分還元 超還元プログラム」との併用が可能となり、還元金額が増加する。最大2万円の還元を受けるためには、パソコン工房の会員制度に加入することが必要だ。

パソコン工房会員に向けられたこのキャンペーンは、店舗とWEB通販で享受できる。店舗での還元は「当社商品券」で行われ、WEB通販では「パソコン工房ポイント」での還元となるため、購入方法による違いにも注意が必要だ。

また、キャンペーン利用に関する詳細は、パソコン工房の公式情報ページで公開されているので、確認することをお勧めする。