デスク下のPC移動が楽になる！ キャスター付きPCスタンドがパソコン工房から登場

ユニットコムは12月25日から、パソコン工房 WEB サイトおよび全国のパソコン工房・グッドウィル各店舗で、パソコン工房SELECTION『キャスター付きPCスタンド』を販売開始した。価格は2,981円で、カラーはブラックとホワイトの2種類を用意している。

このスタンドは、PCの移動を簡単にするだけでなく、床の掃除やケーブルの配線変更時にも役立つ。キャスターは軽い力で動かせるため、ユーザーの負担が軽減される。また、内2つのキャスターに付けられたストッパーで、使用中にPCを安定して固定することが可能だ。

さらに、『キャスター付きPCスタンド』には、PCのガタツキを防ぐズレ防止パッドが付属。これはサイドパネル内側に貼ることで、設置時のグラつきを抑制する機能を持つ。また、耐荷重約25kgのスペックを誇り、幅160～300mmまでのパソコンに対応する。

サイズは510×306×140mmで、カラーはマットブラックとマットホワイトから選べる。パッケージには、PCスタンド本体のほか、キャスター4個（ストッパー付き×2、ストッパーなし×2）、ズレ防止パッド4個、クッションパッド4個、スパナ（14mm）が含まれている。詳細情報や購入は、パソコン工房の公式サイトで確認可能だ。