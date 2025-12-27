Acerのゲーミングモニター＆ノートPCが在庫限り特価！ 9,980円モニターも登場

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　ソフマップは12月27日より、AcerのゲーミングモニターとゲーミングノートPCを特価で販売開始した。このセールは在庫限りのため、ゲーマーにとっては見逃せない機会となる。

　注目の商品一つ目は、「ゲーミングモニター ED240QS3bmiipx Nitro」だ。販売価格は9,980円で、23.6インチの画面と解像度1920×1080ピクセルを提供する。最大リフレッシュレートが180Hz、応答速度1msと優れたパフォーマンスを実現。VAパネルを採用しており、ゲームプレイのクオリティを向上する。

　もう一つは、「ゲーミングノートPC PHN16S-71-N73Z56/E Predator Helios Neo 16S AI Predator アビサルブラック」だ。このノートPCは208,000円で購入可能。16インチの液晶ディスプレイに、最新のOSであるWindows 11 Homeを搭載。CPUはCore Ultra 7、GPUはGeForce RTX 5060、メモリ32GB、SSD1TBと高性能だ。

　これらの商品はどちらも在庫限りとなっているため、購入を考えている人は早めのチェックをおすすめする。詳細はソフマップのオンラインページで確認可能だ。

■関連サイト

ソフマップ トップへ

過去記事アーカイブ

2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
02月
03月
05月
2020年
12月
2017年
05月
2013年
01月
2007年
08月