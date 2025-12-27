Acerのゲーミングモニター＆ノートPCが在庫限り特価！ 9,980円モニターも登場

ソフマップは12月27日より、AcerのゲーミングモニターとゲーミングノートPCを特価で販売開始した。このセールは在庫限りのため、ゲーマーにとっては見逃せない機会となる。

注目の商品一つ目は、「ゲーミングモニター ED240QS3bmiipx Nitro」だ。販売価格は9,980円で、23.6インチの画面と解像度1920×1080ピクセルを提供する。最大リフレッシュレートが180Hz、応答速度1msと優れたパフォーマンスを実現。VAパネルを採用しており、ゲームプレイのクオリティを向上する。

もう一つは、「ゲーミングノートPC PHN16S-71-N73Z56/E Predator Helios Neo 16S AI Predator アビサルブラック」だ。このノートPCは208,000円で購入可能。16インチの液晶ディスプレイに、最新のOSであるWindows 11 Homeを搭載。CPUはCore Ultra 7、GPUはGeForce RTX 5060、メモリ32GB、SSD1TBと高性能だ。

これらの商品はどちらも在庫限りとなっているため、購入を考えている人は早めのチェックをおすすめする。詳細はソフマップのオンラインページで確認可能だ。