ゲーミングPCが安い！ FRONTIERスーパーセール2026で注目モデルをチェック

FRONTIERダイレクトストアにて、1月9日から1月16日15時までの期間限定で「スーパーセール2026」が実施される。セールでは、ゲームやクリエイティブ向けの注目モデルが登場し、多くのユーザーに魅力的な製品が揃っているという。

特に注目すべきは「FRGHLB550/WS0105/NTK」で、AMDのRyzen 7 5700XとRadeon RX 9060 XTを搭載しており、価格は219,800円だ。このモデルはフルHDゲーミングに最適な構成となっており、初めてのゲーミングPCを探している初心者には最適な選択肢と言えるだろう。

また、「FRGAMB860M/WS0107/NTK」はクリエイティブ用途に向けたモデルで、インテルのCore Ultra 7 265FとGeForce RTX 5070 Tiを搭載している。価格は409,800円で、光学ドライブも内蔵可能な設計が施されており、高解像度の動画編集や生成AIに活躍する。

FRONTIERのセールには、このほか全18機種が揃っており、ベーシックな構成からプロユース向けまで幅広くカバーしている。迅速な購入が推奨されており、公式サイトで早めにチェックしておくと良いだろう。