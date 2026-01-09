ゲーミングPCが安い！ FRONTIERスーパーセール2026で注目モデルをチェック

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　FRONTIERダイレクトストアにて、1月9日から1月16日15時までの期間限定で「スーパーセール2026」が実施される。セールでは、ゲームやクリエイティブ向けの注目モデルが登場し、多くのユーザーに魅力的な製品が揃っているという。

　特に注目すべきは「FRGHLB550/WS0105/NTK」で、AMDのRyzen 7 5700XとRadeon RX 9060 XTを搭載しており、価格は219,800円だ。このモデルはフルHDゲーミングに最適な構成となっており、初めてのゲーミングPCを探している初心者には最適な選択肢と言えるだろう。

　また、「FRGAMB860M/WS0107/NTK」はクリエイティブ用途に向けたモデルで、インテルのCore Ultra 7 265FとGeForce RTX 5070 Tiを搭載している。価格は409,800円で、光学ドライブも内蔵可能な設計が施されており、高解像度の動画編集や生成AIに活躍する。

　FRONTIERのセールには、このほか全18機種が揃っており、ベーシックな構成からプロユース向けまで幅広くカバーしている。迅速な購入が推奨されており、公式サイトで早めにチェックしておくと良いだろう。

■関連サイト

FRONTIER トップへ

過去記事アーカイブ

2026年
01月
2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2021年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2020年
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2019年
02月
03月
06月
07月
08月
09月
11月
2018年
01月
09月
2017年
06月
10月
2016年
12月