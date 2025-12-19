マウス×DFMの最強ゲーミングPCが公開　横浜で体験イベント「THE DFM DAY」開催

マウスコンピューターは、12月20日と21日に家電量販店「エディオン横浜西口本店」で行われる特別なファンイベントにて、DetonatioN FocusMe（DFM）とのコラボレーションによる最新のゲーミングPC「G TUNE FG-A7G80」などを出展する。このコラボモデルは、最新のAMD Ryzen 7 9800X3DプロセッサとNVIDIA GeForce RTX 5080を搭載し、価格は564,800円となる。

マウスコンピューターのG TUNE FG-A7G80は、ゲーミング界で一線を画すDFMとのコラボレーションモデルだ。このモデルには、強力なAMD Ryzen 7 9800X3DプロセッサとNVIDIA GeForce RTX 5080グラフィックスを搭載しており、ゲームプレイヤーが求める高性能を実現している。メモリは32GB、ストレージは2TBのNVMe Gen4×4と、速度と保存容量の両立を図った仕様になっている。

エディオン横浜西口本店でのイベント「THE DFM DAY」では、この魅力的なコラボモデルを実際に体験できるチャンスが用意されている。AMDによるトークセッションも予定されており、コラボモデルの特長やその優位性についての詳細な説明が行われるという。来場者は対戦会やサイン・撮影会など、ゲーミングファンとして楽しめる多彩なコンテンツを満喫できる。

この機会を逃すことなく、最新のテクノロジーを体感してみるのはいかがだろうか。