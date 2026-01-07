マウスコンピューター、「東京eスポーツフェスタ2026」に機材協賛・出展

マウスコンピューターは2026年1月9日から11日まで東京ビッグサイト南1･2ホールで開催されるeスポーツ総合イベント「東京eスポーツフェスタ2026」に、運営サポートを目的として、ゲーミングブランドG TUNEのデスクトップPC、ノートPC、デバイス類およびiiyama液晶ディスプレイを機材協賛する。

また、『ストリートファイター6』 『ソニックレーシング クロスワールド』の試遊体験やG TUNEとプロeスポーツチーム「DetonatioN FocusMe」とのコラボモデルなどを展示するブースを出展する。

協賛機材は以下の通り。

●ゲーミングデスクトップPC

・G TUNE FZ-I7G70：16台

https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-fzi7g70g8bfdw102dec/

●ゲーミングノートPC

・G TUNE P5-I7G60WT-C（ホワイト）：8台

・G TUNE P5-I7G60RD-C（レッド）：8台

https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-p5i7g60wtccdw101dec/

https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-p5i7g60rdccdw101dec/

●ゲーミング液晶ディスプレイ

・G-MASTER GB2770HSU-B6：16台

https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/giiyama-gb2770hsu-b6/

●デバイス

・G TUNE ワイヤレスゲーミングマウス/ラピッドトリガーキーボード

https://www.mouse-jp.co.jp/store/bto_customize/mouse_keyboard.aspx#gtune_mouse

【展示機材一部】

・G TUNE FG-A7G70（DFMコラボPC）

AMD Ryzen 7 9700X プロセッサ/NVIDIA GeForce RTX 5070搭載

2025年月12発売、プロeスポーツチームDetonatioN FocusMeとのコラボモデル

https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-fga7g70g6bfdw103decdfmc/

・G TUNE DG-A5G60（G TUNEオリジナルデバイスセット）

AMD Ryzen 5 4500 プロセッサ/NVIDIA GeForce RTX 5060搭載

G TUNEデスクトップPC/iiyamaゲーミング液晶ディスプレイ

G TUNEオリジナルマウス・キーボード・ヘッドセット・マウスパッドが揃ったセットモデル

https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-dga5g60b5badw101decal/

・NEXTGEAR J6-A7G50WT-B（ホワイト）

AMD Ryzen 7 255 プロセッサ/NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU搭載

キーボードや底面もホワイトカラーで統一されたノートPC

https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gngear-j6a7g50wtbedw101dec/

【大会概要】

・大会名：東京eスポーツフェスタ2026

・日程：2026年1月9日（金）～11日（日）

※ビジネスデー：1月9日(金)、パブリックデー：1月10日(土)/11日(日)

・会場：東京ビッグサイト南1･2ホール (江東区有明3-11-1)

・マウスコンピューターブース ブース番号：8-01

・公式ホームページ：https://tokyoesportsfesta.jp/