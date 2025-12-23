240Hz対応でFPS向け、iiyamaの27型ゲーミングモニター「G-MASTER GB2771HSU-B1」

マウスコンピューターは12月23日、色再現性と視認性に優れ、安定した品質を誇る液晶ディスプレイブランド「iiyama」より、ゲーミングシリーズ「G-MASTER」の新製品「G-MASTER GB2771HSU-B1」を販売開始すると発表した。直販価格は29,920円で、購入は公式オンラインストアや各種ECサイトを通じて可能だ。

G-MASTER GB2771HSU-B1は、27型フルHD（1,920×1,080）解像度の液晶パネルを採用したゲーミングディスプレイだ。高速応答性能と最大240Hzのリフレッシュレートを誇り、動きの激しいFPSやアクションゲームでの快適なプレイ環境を実現する。また、暗部の視認性を高めるゲーミング機能も搭載され、プレイヤーの判断をサポートするとしている。

長時間の使用を考慮し、ブルーライト低減機能とフリッカーフリーLEDバックライトを搭載しているため、目の疲労を最小限に抑えることができる。

主な仕様としては、IPS方式のノングレアパネル、DisplayPortとHDMIの入力端子を備えている。