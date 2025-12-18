RTX 5060 Ti×NVIDIA Studio認定、DAIVから“AI時代”対応のクリエイターPC登場

マウスコンピューターは12月18日、クリエイター向けブランドDAIVからNVIDIA Studio認定を取得したNVIDIA GeForce RTX 5060 Ti搭載デスクトップパソコン3機種を販売開始すると発表した。価格は269,800円からで、公式通販サイトや各ダイレクトショップ、法人営業窓口で購入できる。

DAIVは高性能CPUとプロ向けGPU、大容量メモリ、高速SSDを組み合わせた構成で、重たいデータ処理を高速化し業務効率を向上させる。新たに発売される3機種は、AI時代のクリエイティブワークフローに最適化されており、NVIDIA Studio認定を取得したRTX 5060 Ti GPUが全モデルに搭載されている。これにより、高速なビデオ編集やシームレスなライブストリーミングが可能となった。

各モデルの主な特徴として、高性能CPUを搭載し、堅牢な安定性と最高のパフォーマンスを提供するStudioドライバーをプリインストールしている。また、DAIVオリジナルのケース設計により、拡張性と冷却効率にも優れているという。

各製品のラインアップはDAIV KM-I5G6Tがスタンダードモデルとして269,800円、DAIV KM-I7G6Tがミドルレンジ構成で309,800円、そしてキャスター付き大型筐体を持つフラッグシップモデルのDAIV FX-I7G6Tが349,800円である。