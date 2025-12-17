2面ガラス×RGBで魅せる。マウスの新型ゲーミングPC「NEXTGEAR クリアシフトケース」登場

マウスコンピューターは12月17日、新型ゲーミングデスクトップパソコン「NEXTGEAR クリアシフトケース」をマウスコンピューターダイレクトショップ専用モデルとして販売開始すると発表した。価格はNEXTGEAR EG-A7G60が169,800円、NEXTGEAR EG-A7G6Tが219,800円となる。

「NEXTGEAR クリアシフトケース」は、光の雰囲気を楽しめる「クリアシフトシステム」が特徴だ。このシステムでは、「ステルスモード」と「クリアモード」があり、2面ガラスパネルのピラーレス設計とRGBファンとの組み合わせでデスク周りを個性的に装飾することができる。

また、ゲームパフォーマンスを支える強力な冷却性能も注目だ。6つのケースファンと360mmの水冷CPUクーラーを備え、効率的な冷却を実現。電源ユニットも金属製シュラウドに格納されており、熱が筐体内部に流れない構造を採用している。

さらに、パソコンの使用場所に関わらず利便性を追求したインターフェースデザインも特徴だ。電源ボタンやUSB端子などのインターフェースは本体上面に配置され、アクセスしやすくなっている。また、ホコリの侵入を防ぐフィルターも装備されており、マグネット式とスライド式で簡単に取り外しができ、水洗い可能な仕様となっている。