年末商戦本格化！ パソコン工房が全国で“超 歳末怒涛の売り尽くしセール”

ユニットコムは、12月20日から12月31日にかけて「超 歳末怒涛の売り尽くしセール」を全国の店舗で開催する。様々な商品が特別価格で購入できるこの機会は、買い替えや新規購入を検討している人にとって見逃せない。

このセールの目玉は、「オススメ即納パソコン」や「PCパーツ・周辺機器等の日替わりセール商品」だ。ユニットコムでは、eスポーツプレイヤーや著名インフルエンサーとのコラボによるゲーミングPC「LEVEL∞」や、コストパフォーマンスに優れカラーバリエーション豊富な「LEVELθ」、カスタマイズ可能な高品質BTO「iiyama PC」など、豊富な選択肢を提供する。

加えて、最新のWindows 11を搭載したスリムPCやノートPC、NPU AIエンジンを搭載したモデルやマルチモニターに対応するモデルなど、ビジネスユーザーのニーズにも応える多様なパソコンがラインアップされている。ショッピングローンによる分割払いでは、最長48回まで手数料が無料で用意され、購入時の金銭的負担も軽減されているのがポイントだ。

セール期間中には、最大10万円分相当の還元が受けられる「年末年始ウルトラ還元祭」や、2万円分の還元を受けられる「最大2万円分還元 超還元プログラム」などの割引キャンペーンも同時開催され、お得な内容が充実している。詳細情報は各公式ページで確認可能だ。

日付の注意事項として、セールは12月20日スタート。店舗により在庫状況が異なるため事前の確認が推奨される。掲載商品の一部はセール外の場合もあるため、セールチラシや公式サイトで最新情報をチェックしてから訪れるのが確実だ。