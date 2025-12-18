パソコン工房、2026年新春初売りを開催へ　初夢福袋＆お年玉PCが登場

ユニットコムは2026年1月1日から1月12日まで、全国のパソコン工房・グッドウィル店舗で「超 怒涛の新春初売り」を開催すると発表した。このイベントでは、初夢福袋やお年玉パソコンなどの目玉商品に加え、新春お年玉キャンペーンとして様々な特典が用意されている。

毎年恒例の「初売り限定 初夢福袋」は、2026年も5種類の福袋が用意されており、ゲーミングデバイスや組立キットなどがラインナップされる。また、「お年玉パソコン」には、人気のiiyama PCゲーミングシリーズ「LEVEL∞」「LEVELθ」やビジネスに最適な薄型ノートPCなどが、特価で提供される。最新Windows 11を搭載したこれらの製品は、パソコン環境をより快適にするだろう。

さらに、同期間中、自作パソコンパーツや周辺機器も特別価格で販売される。これらの商品には在庫限りのものもあるため、早めの来店が推奨される。

ユニットコムでは、キャンペーン期間中に特定条件を満たすことで「パソコン工房 × えなこ 2026 カレンダー」のプレゼントも行われる。さらに、LINEキャンペーンやゲーミングPCの抽選プレゼントなども実施され、訪れる全ての客にとって価値あるイベントとなる予定だ。

新春初売りの情報は12月30日に専用の案内ページで公開される予定であり、元日には全国の発行物として折込チラシも配布されるという。最新情報を確認し、今後の購入計画を立てると良いだろう。