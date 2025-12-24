「父ノ背中」PC組立動画公開を記念！LEVEL∞ゲーミングPC購入で最大5,000円還元キャンペーン開始

ユニットコムは、iiyama PCのゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」より、PC組立動画公開を記念し、「父ノ背中 LEVEL∞ コラボゲーミングPC」を購入で、最大5000円分相当の還元付与キャンペーンを12月23日より実施中。

「父ノ背中」は、ゲーム大会での活躍やストリーミング配信を通じて、多くのファンを持つ人気チームだ。父ノ背中の「てるしゃん」「桃雛なの」「ホロ酔いさん。」による、インテル Core Ultra 7 プロセッサーで組むパソコン工房のパソコン組立キットを使用したPCの組立動画が公開されている（https://www.youtube.com/watch?v=0e2oAiS1Jmo）。

期間中にパソコン工房公式通販サイトおよび店舗で父ノ背中 LEVEL∞ コラボゲーミングPCを購入で、最大5000円分相当の還元付与となる。対象期間は2025年12月23日（火）20:00～2026年1月5日（月）14:59まで。

還元の適用について、「パソコン工房WEB 会員」または「ユニットコム ビジネスご優待会員」への登録が必要。店舗では当社直営店舗で利用できる「当社商品券」での還元、パソコン工房WEB通販サイトでは「パソコン工房ポイント」での還元となる。

商品券還元の上限ならびにWEBポイントの還元の上限は、取引価格の10分の2まで。注文時に付与ポイントは表示されず、ポイント付与時にメールにて連絡され、商品出荷月の翌月の20日頃にポイント付与となる。年末年始ウルトラ還元祭は適用対象外。

なお、父ノ背中 LEVEL∞ コラボゲーミングPCを購入した人には、もれなく父ノ背中オリジナル壁紙がプレゼントされる。オリジナル壁紙は、コラボモデル専用ダウンロードページからダウンロード可能。