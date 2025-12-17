人気ゲーミングPC「LEVELθ」に新カラー登場　アリスブルーを採用

パソコン工房・グッドウィルを運営するユニットコムは12月17日、iiyama PCの人気ゲーミングPCシリーズ「LEVELθ（レベル シータ）」に、新色「アリスブルー」を追加し発売すると発表した。

「LEVELθ」は、パソコンを新たに購入予定のゲーマーも、初めてゲームを始める人にもお勧めのコストパフォーマンスに優れたモデルだ。搭載するパーツは選び抜かれており、快適なゲーム体験を提供する。価格は、「LEVEL-M1P5-R57X-DEX」が124,800円、「LEVEL-M1A6-R77-TK4X」が209,800円、「LEVEL-M27M-147F-SS4X」が219,800円で、いずれもカラーバリエーションはカスタマイズページから選択可能だ。

LEVELθには、プレイヤーの動きをサポートする高性能のゲーミングデバイスもオプションで用意されている。これにより、ゲーム内でのスムーズな操作やクリアな音質、迅速なメッセージの送信を実現し、プレーヤーに最適なゲーム環境を提供するとしている。また、CPUにはインテルやAMDの最新プロセッサーを採用し、複数のプログラムを同時に効率的に処理できる。

全モデルがグリーン購入法に適合しており、環境にも優しい製品だ。ユーザーは自分のプレイスタイルに合ったモデルを選び、価格やスペックに合わせて自由にカスタマイズできる。