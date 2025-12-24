「League The k4sen」プレイオフ記念！LEVEL∞ゲーミングPC購入で限定Tシャツを先着100名にプレゼント

ユニットコムは12月23日より、「League The k4sen」プレイオフ開催を記念して「League The k4senオフィシャルゲーミングPC」を購入した先着100名に限定Tシャツをプレゼントするキャンペーンを実施する。

「League The k4sen」とは、k4senのユニークな視点や発想を、ZETA DIVISIONの制作チームと共に具現化していく配信シリーズ。「League The k4sen: LoL Streamer's Championship Supported by Riot Games」がレギュラーステージ6日間・プレイオフステージ2日間の全8日間で開催されていた。

対象のモデル例としては、Ryzen 7 350やGeForce RTX 5050などを搭載した仕様の「LEVEL-15FXA52-R7A-PK4X-k4sen」（22万9700円）、インテルCore i7プロセッサーを採用し、GeForce RTX 5060を搭載した仕様の「LEVEL-15FX166-i7-RK5X-k4sen」（23万4800円）などを用意。各種、カスタマイズが可能な「BTO(Build to Order＝受注後生産方式)」に対応している。