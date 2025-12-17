パソコン工房、年末年始に「最大10万円分相当還元」　高性能iiyama PCが対象

ユニットコムは、12月18日から2026年1月13日までの期間、全国のパソコン工房・グッドウィル店舗で、会員限定キャンペーン「年末年始ウルトラ還元祭」を開催する。このキャンペーンでは、人気のiiyama PCやゲーミングPCを購入すると、最大10万円分相当の還元が受けられるという。還元は購入店舗やオンライン通販の利用により異なる方法で行われる。

今回の「年末年始ウルトラ還元祭」は、対象となる新品PCやゲーミングPCの購入により、最大10万円分相当の還元を受けることができる。この還元は、パソコン工房の店舗では商品券に、WEB通販ではポイントとして付与される。対象商品は高性能なiiyama PCシリーズの一部で、具体的なスペックやモデルに基づいた還元額が設定されている。

例えば、「NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell」を搭載した新品デスクトップPCを購入すれば、100,000円分相当の還元が受けられる。他にも「GeForce RTX 5090」を搭載したノートPCで15,000円分など、スペックに応じて様々な還元が用意されている。また、PC延長保証に加入するとさらに還元額が増える特典も併せて利用できる。

加えて、全国のパソコン工房では「最大2万円分還元 超還元プログラム」も実施中で、会員向けに指定商品を購入し保証サービスに加入することで追加の還元が得られる。これらのキャンペーンには会員登録が必要で、還元の適用は商品のスペックや購入方法に依存するため、細かい条件は事前に確認する必要がある。

ユニットコムのこのキャンペーンでは、年末年始の買い物をさらにお得にするチャンスを提供しており、利用者には嬉しい選択肢となる。詳しい情報や条件は、パソコン工房のウェブサイトで確認できる。